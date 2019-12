Aktien New York Schluss: Dank Schlussspurt das alte Jahr im Plus beendet

31.12.2019 - 22:15 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat dank eines Kursanstiegs vor Handelsschluss den letzten Tag in diesem Jahr im Plus beendet. Zuvor hatten die Indizes seit dem Beginn des Geschäfts nahezu unbewegt etwas unter der Nulllinie notiert. Händler berichteten von dünnen Umsätzen. Am Dienstag hatten in Europa auch die letzten Börsen ihre Tore für 2019 noch vor dem Start des US-Aktienhandels geschlossen. Auf vielen Märkte weltweit, so in Frankfurt oder Tokio, war schon am Montag der letzte Handelstag gewesen. Der Dow +0,27% Jones stieg zum Schluss um 0,27 Prozent auf 28 538,44 Punkte. Sein Jahresgewinn liegt damit bei 22,34 Prozent. Der marktbreite S&P 500 ±0,00% legte am Dienstag um 0,29 Prozent auf 3230,78 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 +0,27% kletterte um 0,27 Prozent auf 8733,07 Zähler./he Quelle: dpa-AFX