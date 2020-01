Aktien New York Schluss: Sorgen sind zurück - Chipwerte stützen Nasdaq

07.01.2020 - 22:16 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem recht sorglosen Vortag haben sich die Wall-Street-Anleger am Dienstag wieder etwas zurückgezogen. Die Krise zwischen den USA und dem Iran löst weiterhin Unbehagen aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial -0,42% verlor 0,42 Prozent auf 28 583,68 Punkte.Für den marktbreiten S&P 500 -0,30% ging es um 0,28 Prozent nach unten auf 3237,18 Punkte. Nur leicht im Minus mit 0,02 Prozent auf 8846,45 Punkten schloss der technologielastige Nasdaq 100 -0,02% , der im Verlauf an einem weiteren Rekordhoch nur knapp vorbeigeschrammt war und von hohen Kursaufschlägen im Chipsektor gestützt wurde.Ein gefürchteter US-iranischer Krieg sei in niemandem Interesse, aber gleichzeitig fragten sich Händler, wie die Intensität des Konflikts abgebaut werden könnte, sagte Analyst David Madden von CMC Markets UK. Ein Vergeltungsschlag als Reaktion des Iran auf die Tötung des einflussreichen iranischen Generals Ghassem Soleimani durch die USA ist bislang ausgeblieben, der iranische Präsident Hassan Ruhani dringt aber weiterhin darauf. Beide Seiten überziehen sich zurzeit mit gegenseitigen Warnungen und Drohungen./ajx/heQuelle: dpa-AFX