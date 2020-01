Aktien New York Schluss: Stagnation nach erneuten Rekorden

22.01.2020 - 22:16 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Mittwoch zunächst erneut auf Höchststände gestiegen, haben die Gewinne am Ende aber nicht halten können. Der Dow Jones Industrial -0,03% verlor zur Schlussglocke 0,03 Prozent auf 29 186,27 Punkte. Er verpasste ein Rekordhoch, nicht zuletzt wegen der neuerlichen Kursverluste des Index-Schwergewichts Boeing -1,80% . Als Bremse erwies sich ferner der schwache Energiesektor nach einem starken Rückgang der Ölpreise.Dagegen schwangen sich der marktbreite S&P 500 -0,10% und der technologielastige Nasdaq 100 +0,24% zu Höchstkursen auf - doch auch hier bröckelten die Gewinne wieder ab. Der Nasdaq 100 rettete immerhin ein Plus von 0,24 Prozent auf 9188,58 Zähler ins Ziel. Starke Quartalszahlen von IBM -0,88% zogen Käufe von Chip-Aktien auf breiter Front nach sich. Zudem setzte die Tesla-Aktie +4,57% die Rekordrally an die Spitze des Nasdaq 100 munter fort. Der S&P 500 schloss 0,03 Prozent im Plus bei 3321,75 Punkten./bek/heQuelle: dpa-AFX