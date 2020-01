Aktien New York: Tech-Aktien treiben an - Tesla über 100-Milliarden-Dollar wert

22.01.2020 - 16:02 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kursgewinne von Tesla +6,82% sowie von großen Technologietiteln haben die US-Börsen am Mittwoch wieder angeschoben. Damit scheint der vom Coronavirus ausgegangene Dämpfer für die Kurse vom Vortag schon wieder Vergangenheit zu sein. Der Dow Jones Industrial +0,08% kletterte im frühen Handel um 0,41 Prozent auf 29 317,03 Punkte, blieb aber ein Rekordhoch noch schuldig. Der marktbreite S&P 500 +0,21% rückte um 0,44 Punkte auf 3335,44 Zähler vor und erreichte einen Rekordstand.Der technologielastige Nasdaq 100 +0,58% ließ beide Indizes mit einem Anstieg von 0,64 Prozent auf 9225,09 Punkte noch hinter sich und stieg ebenfalls auf ein Rekordhoch. An seiner Spitze fanden sich wie schon am Vortag die Papiere von Tesla. Der Börsenwert des Herstellers von Elektrofahrzeugen überwand erstmals die Schwelle von 100 Milliarden US-Dollar. Gesucht waren zudem Halbleiteraktien nach starken Zahlen von IBM +4,37% ./bek/heQuelle: dpa-AFX