Aktien New York: Wall Street eilt weiter von Rekord zu Rekord

16.01.2020 - 16:41 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordjagd an der Wall Street hat sich am Donnerstag mit Schwung fortgesetzt. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial +0,53% als auch der marktbreite S&P 500 +0,33% und die wichtigsten Technologieindizes erreichten direkt zu Handelsbeginn Höchststände.Der Dow legte zuletzt um 0,56 Prozent auf 29 191,96 Punkte zu. Für den S&P 500 ging es um 0,48 Prozent auf 3304,96 Punkte nach oben. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 +0,50% stieg um 0,60 Prozent auf 9090,08 Punkte.Börsianer nannten mehrere Gründe für den anhaltenden Höhenflug am US-Aktienmarkt. Zum einen herrsche weiter Erleichterung, nachdem China und die USA nach einem rund zweijährigen Handelsstreit ein erstes Teilabkommen unterschrieben hatten. Zum anderen überzeugte die Investmentbank Morgan Stanley +6,58% mit ihrer Quartalsbilanz. Darüber hinaus fiel auch ein Teil der veröffentlichten US-Konjunkturdaten überraschend stark aus./la/heQuelle: dpa-AFX