Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne - Ungarische Börse weiter geschlossen

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die größten osteuropäischen Börsen haben am Freitag zugelegt. Wie auch an den meisten Börsen Asiens, in Westeuropa und den USA war die Stimmung positiv. In Ungarn blieb der Aktienmarkt in der zu Ende gehenden Weihnachtswoche zugleich weiterhin geschlossen. In Moskau ging der Leitindex RTSI mit einem Plus von 0,95 Prozent auf 1549,40 Punkte aus dem Tag. Dort war die gesamte Woche über gehandelt worden. Am Donnerstag hatte der RTSI um 0,60 Prozent nachgegeben, während er an Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag jeweils moderat um 0,36 Prozent und 0,24 Prozent zugelegt hatte. In Warschau legte der Wig-30 +0,53% am Freitag um 0,53 Prozent auf 2474,88 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig gewann 0,54 Prozent auf 57 877,81 Punkte. Unter den Einzelwerten stachen die Aktien von Tauron Polska Energy -6,489% mit einem Kursaufschlag von 3,5 Prozent hervor. Die Anteile der Alior Bank gewannen ebenso wie die von PGNiG (Polish Oil and Gas) -0,473% 2,1 Prozent. Die Papiere des Kupferkonzerns KGHM stiegen um 1,4 Prozent. In Prag stieg der PX am Freitag um 0,41 Prozent auf 1119,63 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,16 tschechischen Kronen. Mittlerweile hat der Leitindex damit bereits seinen achten Gewinntag in neun Sitzungen verbucht. Unter den Einzelwerten stiegen die Aktien der Komercni Banka +0,31% um 1,0 Prozent, während die der Moneta Money Bank um 0,35 Prozent nachgaben. Die Aktien des Energieunternehmens CEZ +0,10% schlossen prozentual unverändert./APA/ck/he Quelle: dpa-AFX