Aktien Schweiz auf Rekordkurs - Verkauf von Wurstsparte stützt Nestle

20.12.2019 - 17:46 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

11:46

16:46

ZÜRICH (Dow Jones)Auch am Freitag hat der schweizerische Aktienmarkt seinen Rekordkurs fortgesetzt. Der SMI gewann 1 Prozent auf 10.679 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 94,47 (zuvor: 45,11) Millionen Aktien.Das ungewöhnlich hohe Umsatzvolumen war dem Verfall am Freitag geschuldet. Ansonsten sei der Handel meist von Portfolioanpassungen zum nahenden Jahresende getrieben gewesen, berichteten Marktteilnehmer.Indexschwergewicht Nestle verteuerte sich um 1,9 Prozent. Der Lebensmittelkonzern verkauft das Wurstgeschäft der Marke Herta nach Spanien und behält nur die vegetarische Produktlinie. Nestle reagiert damit auf den Trend zu fleischloser Ernährung. Die Analysten von Vontobel lobten den Verkauf, von dem nicht zuletzt auch die Aktionäre profitierten. Nestle steigere Wachstum und Rendite schneller als erwartet.Gesucht waren daneben die ebenfalls schwergewichteten Pharmawerte Novartis und Roche, die um 0,5 und 2,1 Prozent vorrückten.Auf der Verliererseite fanden sich Swatch, die um 1,9 Prozent nachgaben. Belastend wirkte hier die Abstufung der Titel auf "Neutral" von "Buy" durch Goldman Sachs.Schlechter als der Markt liefen auch die Aktien der Großbanken. UBS schafften es zum Handelsende knapp ins Plus und schlossen 0,1 Prozent höher. Credit Suisse fielen um 0,9 Prozent.Swisscom sanken um ebenfalls 0,9 Prozent. Am Vorabend hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass das Bundesgericht die 2015 vom Bundesverwaltungsgericht wegen missbräuchlicher Preise verhängte Geldstrafe gegen Swisscom in Höhe von 186 Millionen Franken bestätigt habe. Die Strafe sei schon 2016 gezahlt worden und habe keinen Einfluss auf das diesjährige Ergebnis, versicherte Swisscom.Lafargeholcim stiegen hingegen um 0,9 Prozent auf 53,66 Franken, nachdem Vontobel das Kursziel für die Aktie auf 63 von 60 Franken erhöht hatte. Die Einstufung "Buy" wurde bestätigt. Nach Meinung der Analysten hat der Zementkonzern die Grundlage für ein starkes Wachstum im kommenden Jahr geschaffen.Unter den Nebenwerten verbesserten sich Asmallworld um 5,3 Prozent. Das soziale Netzwerk für Vermögende hatte seine Umsatzprognose für 2019 erhöht und ein positives Ergebnis in Aussicht gestellt, nachdem 2018 noch ein Verlust verzeichnet worden war.Meyer Burger verbilligten sich um 6,6 Prozent. Das Unternehmen verkauft sein Inkjet-Printer-Geschäft für 5 Millionen Franken an die deutsche Süss Microtec. Erst am Mittwoch hatte Meyer Burger die Schließung des deutschen Standorts Zülpich bekanntgegeben.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/cln/rosEND) Dow Jones NewswiresDecember 20, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.