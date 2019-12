Aktien Schweiz gut behauptet - SMI auf Rekordhoch

18.12.2019 - 17:41 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (Dow Jones)Gut behauptet hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Mittwoch beendet. Während sich die Anleger an den übrigen europäischen Börsen wegen der wiedererwachten Furcht vor einem harten Brexit und dem bevorstehenden Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Trump eher zurückhielten, kletterte der SMI im Verlauf auf ein neues Rekordhoch.Der Index gewann 0,2 Prozent auf 10.557 Punkte. Seinen bisher höchsten Stand erreichte er am Vormittag bei 10.638 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 53,08 (zuvor: 55,98) Millionen Aktien.Wesentlichen Anteil am Anstieg des SMI hatte das Indexschwergewicht Nestle. Die als defensiv geltende Aktie profitierte von der politischen Unsicherheit und gewann 0,4 Prozent. Allerdings waren die Titel am Dienstag von der Umsatzwarnung des britisch-niederländischen Konkurrenten Unilever belastet worden.Abgesehen von der politischen Großwetterlage war die Nachrichtenlage dünn. Meldungen zu einzelnen Unternehmen waren rar.ABB schlossen kaum verändert. Das Unternehmen hatte am Morgen mitgeteilt, dass es aufgrund des Verkaufs seines Stromnetzgeschäfts an Hitachi seinen Vorstand verkleinern werde.Roche stiegen um 0,1 Prozent. Hier hatten die Analysten von Vontobel das Kursziel auf 338 von 334 Franken erhöht und die Empfehlung Buy bekräftigt.Unter den Nebenwerten verloren Meyer Burger 3,1 Prozent. Die Gesellschaft wird die Produktion am deutschen Standort Zülpich bis Mitte 2020 vollständig einstellen und sich auf den Standort Hohenstein-Ernstthal konzentrieren.Kühne + Nagel stiegen um 0,1 Prozent. Sie zeigten sich damit wenig beeindruckt von der Gewinnwarnung des US-Wettbewerbers Fedex.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/cln/errEND) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.