Aktien Schweiz gut behauptet - Swatch mit Kartellentscheid unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)Nach der Rekordjagd vom Mittwoch haben die schweizerischen Aktien am Donnerstag eine Pause eingelegt. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.575 Punkte. Am Vortag hatte der Index bei 10.638 Punkten sein bisheriges Allzeithoch erreicht. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 45,11 (zuvor: 53,08) Millionen Aktien.Am Ende eines sehr guten Aktienjahres sei der Handel stark von Umschichtungen und Portfolio-Anpassungen geprägt, berichteten Händler.Enttäuschende November-Daten zu den Uhrenexporten belasteten die Aktien von Richemont und Swatch, die um 1,1 und 1,5 Prozent nachgaben. Auf letztere übte eine Entscheidung der schweizerischen Wettbewerbsbehörde zusätzlichen Druck aus. Die Behörde hat verfügt, dass die Swatch-Tochter ETA vorläufig keine Uhrenkomponenten mehr an Dritte liefern darf.Clariant stiegen derweil um 2,1 Prozent. Das Unternehmen verkauft sein Masterbatches-Geschäft für rund 1,6 Milliarden Dollar an den US-Wettbewerber Polyone. Die Clariant-Aktionäre sollen in Form einer Sonderdividende von dem Verkauf profitieren.Logitech fielen nach einem kritischen Analystenkommentar um 0,9 Prozent. Die UBS hatte die Aktie des Herstellers von Computermäusen und Tastaturen auf "Neutral" von "Buy" zurückgestuft.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/cln/rosEND) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.