Aktien Schweiz schließen erstmals über 10.700 Punkten

ZÜRICH (Dow Jones)Mit Gewinnen hat sich der Aktienmarkt in Zürich aus dem letzten Handelstag vor der Weihnachtspause verabschiedet. In dieser Woche wird lediglich noch am Freitag gehandelt. Zwar blieben die Umsätze vor den Feiertagen dünn, doch die Rekordrally setzte sich fort. Bei 10.734 Punkten hat der SMI ein neues Allzeithoch markiert. Eine Reihe von Teilnehmern nutzt die letzten Handelstage des Jahres, um ihre Depots anzupassen. Möglicherweise waren auch noch Fondsmanager unter den Käufern, die ein sogenanntes Window Dressing betrieben, indem sie mit den gut gelaufenen Aktien des Jahres ihre Bestände aufhübschen.Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 10.724 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 32,04 (zuvor: 94,47) Millionen Aktien.Für die Roche-Aktie ging es um 0,6 Prozent aufwärts. Der Pharmakonzern hat sich außerhalb der USA die Nutzungsrechte an einem künftigen Medikament gegen Muskeldystrophie des Typs Duchenne gesichert. Die Analysten von Vontobel urteilen, Roche sei an Gentherapie interessiert und wolle die Position in dieser eher neuen und möglicherweise sehr wirksamen Behandlungsmethode stärken. Es dürfte sinnvoll sein, das Risiko von Investitionen in Therapien im frühen Entwicklungsstadium einzugehen. Die beiden anderen Schwergewichte waren ebenfalls gefragt mit Aufschlägen von 0,5 Prozent bei Nestle und von 0,6 Prozent bei Novartis.Gesucht waren die Uhrenwerte Richemont und Swatch. Nachdem die Aktien im Laufe des Jahres unter der Demokratiebewegung in Hongkong gelitten hatten, sahen Teilnehmer offenbar Erholungspotenzial. Swatch legten um 1,8 Prozent zu, Richemont um 1,3 Prozent.Credit Suisse lagen ganz hinten im SMI mit einem Minus von 1 Prozent. Die Bank erklärte, dass der ehemalige Personalchef Peter Goerke im Auftrag von Credit Suisse beschattet worden sei. Pierre-Olivier Bouee, ehemaliges Mitglied der Konzernleitung, hat laut Credit Suisse den Auftrag erteilt. Zugleich sieht die Bank CEO Tidjane Thiam in der Affäre als entlastet an.Auch andere Finanzwewerte hinkten dem Markt hinterher. Zurich Insurance gaben 0,2 Prozent ab, UBS schlossen kaum verändert.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/raz/rosEND) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.