Aktien Schweiz schließen gut behauptet - Nahostkrise legt sich

07.01.2020 - 17:43 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

11:43

16:43

ZÜRICH (Dow Jones)Die Aktienbörse in der Schweiz hat am Dienstag mit kleineren Aufschlägen geschlossen. Vom Irankonflikt, der die Börsen am Freitag noch in Atem gehalten hatte, kamen keine Störfeuer mehr. Das Thema schwelt aber weiter im Hintergrund. An den Märkten wird befürchtet, dass der Iran auf die Tötung des wichtigsten Militärs durch einen US-Angriff noch mit einer Gegenaktion reagieren könnte. Entsprechendes hatte die Führung des Landes angekündigt.Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.687 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 55,52 (zuvor: 44,16) Millionen Aktien.Während der Gesamtmarkt nur wenig Bewegung zeigte, spielte die Musik bei einigen Einzelwerten. So stiegen UBS um 2,6 Prozent. Die Großbank wird die Vermögensverwaltung neu strukturieren. Dabei soll die Region EMEA in drei Bereiche aufgespalten und bis zu 500 Stellen eingespart werden. Die Aktie des Wettbewerbers Credit Suisse rückte um 2,5 Prozent vor.Die Bankenwerte profitierten auch davon, dass die Anleger wieder stärker ins Risiko gingen. Die defensiven Werte blieben dahinter zurück. Nestle verloren sogar 1 Prozent. Roche und Novartis lagen leicht im Plus.Richemont erholten sich von ihren jüngsten Verlusten. Die Titel verbesserten sich um 1,8 Prozent. Für Wettbewerber Swatch ging es dagegen nur um 0,4 Prozent aufwärts.Stadler Rail, der Hersteller von Schienenfahrzeugen, konnte gleich zum Anfang des Jahres Aufträge einsammeln. Zu den jüngsten Auftraggebern gehören die Ungarische Staatsbahn und die Stadt Darmstadt. Für die Aktie ging es um 1 Prozent nach oben.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/raz/errEND) Dow Jones NewswiresJanuary 07, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.