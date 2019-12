Aktien Schweiz schließen mit kleinen Gewinnen auf neuem Hoch

27.12.2019 - 17:39 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZÜRICH (Dow Jones)Nur wenig Bewegung hat sich an der Aktienbörse in der Schweiz am Freitag gezeigt. Bei dünnen Umsätzen und mit geringen Aufschlägen erreichte der SMI allerdings ein neues Rekordhoch. Am vorletzten Handelstag des Jahres tätigten die Anleger indes keine größeren Investments mehr, zumal viele zwischen Weihnachten und Neujahr der Börse ganz fernbleiben. Trotz des kräftigen Anstiegs in diesem Jahr und insbesondere auch in den vergangenen Wochen blieben Gewinnmitnahmen aus. Der Markt wird unter anderem getragen von der Zuversicht im US-chinesischen Handelsstreit, daneben stützt übergeordnet die weltweite Niedrigzinspolitik der großen Notenbanken.Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 10.730 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 26,26 (zuvor: 32,04) Millionen Aktien.Die defensiven Schwergewichte, die allesamt ein starkes Jahr hinter sich haben, tendierten uneinheitlich. Der Jahressieger unter den dreien, die Roche-Aktie, gewann nochmals 0,6 Prozent, während Nestle und Novartis leicht nachgaben.Schwächster Wert im SMI waren Swiss Life mit einem Minus von 1,1 Prozent. Die Aktie hat in diesem Jahr mit plus 35 Prozent gut abgeschnitten. Auch andere Finanzwerte wie UBS oder Zurich Insurance (jeweils minus 0,3 Prozent) blieben hinter dem Markt zurück.Swatch (plus 0,6 Prozent) profitierten von der Hoffnung auf eine Erholung der Aktie im kommenden Jahr. Auf Jahressicht liegt der Wert im Minus, gedrückt vor allem von den politischen Unruhen im wichtigen Markt Hongkong. Die Titel des Wettbewerbers Richemont verloren 0,2 Prozent.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/raz/rosEND) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.