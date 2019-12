Aktien Wien Schluss: ATX schließt mit leichten Verlusten

18.12.2019 - 18:21 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mehrfach das Vorzeichen gewechselt und ist in einem ebenfalls unentschlossenen europäischem Marktumfeld schließlich mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Der ATX fiel um 12,54 Punkte oder 0,39 Prozent auf 3194,52 Einheiten. Marktbeobachter sprachen von mangelnden Impulsen nach Abschluss des Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China, das zum Wochenauftakt stark gestützt hatte. Daran konnte auch ein überraschend freundliches Ifo-Geschäftsklima für die deutsche Wirtschaft nichts ändern. Darüber hinaus blieben marktrelevante Konjunkturdaten aus und auch auf Unternehmensebene gestaltete sich die Meldungslage eher dünn. Wie der Verbund am Nachmittag mitteilte, stockt er seinen Anteil am Grazer Murkraftwerk von derzeit 12,5 Prozent auf 25,1 Prozent auf. Die Anleger dürfte dies nicht beeindruckt haben: Die Aktien des Energiekonzerns schlossen knapp behauptet um 0,04 Prozent tiefer auf 46,70 Euro. Die Analysten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Immobilienunternehmens s Immo angehoben und das Anlagevotum "Buy" bestätigt. Der s-Immo-Kurs ging um 1,34 Prozent tiefer auf 22,15 Euro aus dem Handel. Unterdessen haben in einer aktuellen Studie der Raiffeisen Centrobank das Kursziel für die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (SBO) gesenkt und die Anlageempfehlung "Buy" bestätigt. Die Anteilsscheine von SBO waren am Dienstag als stärkster Wert aus dem Handel gegangen. Zur Wochenmitte verabschiedeten sich die Titel mit einem Abschlag von 1,69 Prozent auf 52,30 Euro. Von einer Gewinnwarnungen am Dienstag belastet verbilligten sich die Papiere des Gummi- und Kautschukherstellers Semperit um 3,65 Prozent und rutschten auf die letzte Stelle des Prime Market. Die Aktie der Voestalpine konnte sich nach den Abschlägen infolge einer Gewinnwarnung am Montag wieder etwas stabilisieren und kletterte um 0,69 Prozent auf 24,65 Euro. Das ATX-Schwergewicht Erste Group legte um 0,71 Prozent zu. Und die Spitze des Prime Market markierten die Titel des Feuerwehrausstatters Rosenbauer (plus 2,86 Prozent)./rai/dkm/APA/nas Quelle: dpa-AFX