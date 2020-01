Allianz - Käufer tun sich schwer

Käufer tun sich schwer Die Basis für weitere Kursgewinne in der Allianz-Aktie und damit neue Hochs im laufenden Aufwärtstrend ist zwar da, die Bullen können sich jedoch noch nicht durchsetzen. Über die letzten Monate zeigten sich in der Allianz-Aktie mehrere bullische Chartmuster. Gerade zuletzt konnten diese zwar in die zu erwartende Richtung (nach oben) aufgelöst werden, den Bullen fiel es jedoch schwer, einen neuen, dynamischen Aufwärtstrend zu starten. Leider wird die Aktie seit Spätsommer im Preisbereich von 220 EUR immer wieder verkauft und auch aktuell tut man sich in dieser Zone schwer. Seit Tagen konsolidiert die Aktie erneut in Form einer bullischen Flagge. Eingebettet ist diese Entwicklung in ein mittelfristig bullisches Umfeld. So wird Allianz momentan oberhalb ihres EMA 200 gehandelt, der für sich genommen steigt und somit ebenfalls einen Aufwärtstrend anzeigt. Dieser kam zuletzt mit der Korrektur im Juli und August in Schwierigkeiten. Die Bullen konnten das Blatt jedoch gerade noch einmal rechtzeitig herumreißen und so den Aufwärtstrend retten. Weiterlesen