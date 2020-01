Almir Adrovic zum Chief Growth Officer der axeed AG benannt

15.01.2020 - 10:40 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.Zu?^rich/Stuttgart (pts014/15.01.2020/) - Der Verwaltungsrat der axeed AGhat Almir Adrovic zum Chief Growth Officer benannt. Der 43-Jährige wird seineTätigkeit bei dem Schweizer Marktführer für Banking Business Intelligence undinternational agierenden Pionier für digitale Innovationen im Banken- undVersicherungsmarkt mit sofortiger Wirkung aufnehmen. Hierbei steht das Wachstumdurch neue Innovationen, Geschäftsfelder und eine zielgerichtete internationaleVermarktung im Fokus."Mit Almir Adrovic haben wir einen ausgewiesenen Experten für axeed gewinnenkönnen, der unsere gute Positionierung mit neuen Impulsen gerade auch bei derErschließung neuer Märkte weiter vorantreiben wird", sagt Memo Dener, CEOder axeed AG.Zuletzt war Adrovic über zehn Jahre bei der Luzerner Axon Active Gruppe als Headof Business Development und Geschäftsleitungsmitglied für die globale Vertriebs-und Geschäftsfeldentwicklung erfolgreich aktiv. Zuvor war er von 2004 bis Ende2008 bei der gelisteten Münchner SHS VIVEON AG als Head of Business UnitFinancial Services für den Aufbau der Schweizer Business Unit verantwortlich.axeed AGaxeed mit Hauptsitz in Zürich ist Schweizer Marktführer für Banking BusinessIntelligence und ein international agierender Pionier für digitale Innovationenim Banken- und Versicherungsmarkt. Durch einzigartige analytische Modelle undkünstliche Intelligenz generiert axeed aus unstrukturierten Informationenaussagekräftige Insights. Der Spezialist aus Zürich optimiert die täglichenArbeitsroutinen im Bereich Business Intelligence, Marktbearbeitung undCompliance anwenderfreundlich. Das 2012 in Zürich gegründete Unternehmen zähltüber 45 Banken, Family Offices und Versicherungen zu seinen Klienten.(Ende)Aussender: axeed AGAnsprechpartner: Alale Sarshar FardTel.: +49 711 99014 86E-Mail: sarshar.fard@echolot-pr.deWebsite: www.axeed.chQuelle: http://www.pressetext.com/news/20200115014(END) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)