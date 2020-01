Alstria Office steigert Portfoliowert auf 4,4 Mrd Euro

13.01.2020 - 11:09 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Der auf deutsche Büroimmobilien spezialisierte Immobilienmanager Alstria Office REIT-AG hat den Wert seines Portfolios per 31. Dezember 2019 auf rund 4,4 Milliarden Euro gesteigert. Im Gesamtjahr ergab sich nach Angaben der Gesellschaft ein Bewertungsgewinn von etwa 450 Millionen bzw 2,53 Euro je Aktie. Hiervon wurden 199 Millionen oder 1,12 Euro je Aktie bereits im ersten Halbjahr 2019 verbucht.Ende 2018 hatte das Portfolio einen Wert von 3,9 Milliarden Euro.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/bam/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.