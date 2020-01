Alstria Office vermietet zwei Büroimmobilien langfristig

06.01.2020 - 18:06 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Der Büroimmobilienspezialist Alstria Office hat für zwei Objekte in Frankfurt und Wiesbaden aus dem Entwicklungsportfolio neue Mieter gefunden. Die jährlichen Mieterträge bezifferte das Hamburger Unternehmen laut einer Mitteilung mit 14,8 Millionen Euro. Das entspreche einer Steigerung um gut die Hälfte. In beiden Fällen wurden öffentliche Mieter gefunden, sie schlossen Verträge über 15 und 20 Jahre. Investiert wurden 107 Millionen Euro. Daraus ergebe sich eine Kostenrendite von rund 7,25 Prozent, teilte Alstria Office mit.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/rio/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.