Altmaier: Annäherung von USA und China im Handelskonflikt gutes Signal

15.01.2020 - 19:26 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min.

FRANKFURT (Dow Jones)Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat die Unterzeichnung des Teilabkommens der USA und China im Handelskonflikt begrüßt. "Es ist eine gute Nachricht, dass die USA und China ihre Handelskonflikte nicht weiter eskalieren, sondern nach gemeinsamen Lösungen suchen", so Altmaier. Das Teilabkommen und die Einleitung der ersten Phase seien ein erster wichtiger Schritt. "Schwelende Handelskonflikte schaden der gesamten Weltwirtschaft, so dass ich eine Annäherung begrüße".Das Abkommen der USA und China gleicht einem Waffenstillstand in dem nun schon zwei Jahre andauernden Handelskonflikt, der die Märkte weltweit in Aufruhr versetzt und das globale Wirtschaftswachstum spürbar beeinträchtigt hat.Wir brauchen weniger und nicht mehr Zölle", ergänzte Altmaier. "Dafür setzen wir uns auch in den Verhandlungen zwischen der EU und den USA ein."Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/kla/rosEND) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.