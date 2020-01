Altmaier kündigt 'Transformationsdialog Automobilindustrie' an

13.01.2020 - 14:57 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will angesichts des Umbruchs in der Autoindustrie die Gespräche mit der Branche intensivieren. "Ich werde einen "Transformationsdialog Automobilindustrie" mit Automobilherstellern und -zulieferern einrichten, um rechtzeitig dafür zu sorgen, dass neue Arbeitsplätze in Deutschland entstehen", sagte Altmaier am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Umstellungen in der Autobranche müssten "technologieneutral" verfolgt werden. "Deshalb sind wir bereit, neben der Elektromobilität auch Anwendungen von Wasserstofftechnologien, Brennstoffzellen und synthetische Kraftstoffe zu fördern."Die Autobranche befindet sich in einem schwierigen Umbruch hin zur Elektromobilität. Am Mittwoch ist im Kanzleramt ein Spitzentreffen mit Vertretern von Politik und Wirtschaft geplant./hoe/DP/easQuelle: dpa-AFX