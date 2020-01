20.01.2020 - 12:30 | Quelle: UBS | Lesedauer etwa 9 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Amgen – Nach Konsolidierung wieder interessant Rückblick: Eine über ein Jahr andauernde Korrekturphase beendeten die Aktie von Amgen im Oktober vergangenen Jahres. Der dynamische Ausbruch über die Zwischenhochs bei 210,19 und 211,90 USD löste ein starkes prozyklisches Kaufsignal aus. In der Folge ließ der Biotech-Titel im November 2019 auch eine mehrjährige eindämmende Trendlinie hinter sich, was für eine Trendverschärfung im langfristigen Kontext spricht. Eine neue Bestmarke wurde bei 244,99 USD markiert. In den vergangenen Wochen konsolidierte der Wert, allerdings wenig dynamisch und eher flach, ehe in der Vorwoche sich die Bullen wieder eindrucksvoll zurückmeldeten. Ausblick: Aufwärtsimpuls, Konsolidierung, Aufwärtsimpuls: Nach der Verschnaufpause in den vergangenen Wochen wäre der Biotech-Wert Amgen reif für neue Rekordstände. Ein prozyklisches Kaufsignal steht bislang aber noch aus. Die Long-Szenarien: Die Aufgabe der Bullen wird es nun sein, den Widerstand um 245 USD hinter sich zu lassen. In diesem Fall wäre auch die Konsolidierung seit Mitte Dezember 2019 formal beendet und eine neue Aufwärtswelle könnte starten.Um 251 USD müssen sich die Bullen aber bereits auf Widerstand einstellen. Dort laufen zwei Fibonacci-Ziele zusammen, weshalb eine zumindest temporäre Verschnaufpause dort nicht überraschen sollte. Erst wenn sich die Aktien von Amgen auch über der Marke von 251 USD etablieren können, wären mittelfristig 266 USD und darüber 274,65 USD erreichbar. Die Short-Szenarien: Zuletzt hatte der Wert noch einmal auf das Ausbruchsniveau bei 235,80 USD zurückgesetzt und von dort aus wieder nach oben gedreht. Diese Marke kann folglich als wichtige Unterstützung auf der Unterseite angesehen werden. Bricht dieser Support, käme das Dezembertief 2019 bei 230,83 USD ins Spiel. Dort bestünde voraussichtlich die letzte Chance für die Käufer, Kursabgaben bis zu einer seit Juli 2019 intakten Trendlinie bei aktuell 215,50 USD zu vermeiden. Wiederum darunter verläuft bei 211,90 USD das eingangs der Analyse angesprochene mittelfristige Ausbruchslevel, an dem mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest eine technische Gegenbewegung zur Oberseite gelingen sollte. Amgen – 6-Monats-Chart Stand 20.01.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

US-Außenminister Mike Pompeo hat sich nach der Libyen-Konferenz in Berlin zuversichtlich gezeigt, dass es künftig weniger Gewalt in dem Bürgerkriegsland geben wird. Es seien Fortschritte in Richtung eines Waffenstillstands gemacht worden, sagte Pompeo. Es seien aber immer noch Fragen offen, etwa, wie gut und effektiv die Lage kontrolliert werden könne.

Deutsche Finanzinstitute mussten 2019 aufgrund der Negativzinsen der EZB einen Milliardenbetrag zahlen. Von Dezember 2018 bis Dezember 2019 haben Banken und Sparkassen ingesamt rund 2,4 Mrd. Euro Zinsen auf bei den Währungshütern geparktes Geld bezahlt, wie aus Daten der Deutschen Bundesbank hervorgeht.

