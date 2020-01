AMS erzielt finale Andienungsquote bei Osram von 59,9 Prozent

02.01.2020 - 08:48 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

02:48

07:48

FRANKFURT (Dow Jones)Der österreichische Sensorhersteller AMS hat seinen Anteil an Osram in der weiteren Annahmefrist nur noch leicht gesteigert. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es bis zum 24. Dezember eine endgültige Annahmequote von 59,9 Prozent erreicht. Zum Ende der regulären Annahmefrist am 5. Dezember hatte AMS bereits 59,3 Prozent der Osram-Anteile eingesammelt. AMS geht davon aus, das Angebot im zweiten Quartal 2020 nach Erhalt regulatorischer Freigaben vollziehen zu können.Am 24. Januar wird AMS eine außerordentliche Hauptversammlung abhalten, auf der die Aktionäre über eine Kapitalerhöhung über 1,65 Milliarden Euro zur teilweisen Refinanzierung der Akquisitionsfinanzierung abzustimmen.AMS hat den Osram-Aktionären 41,00 Euro je Aktie geboten. Die Osram-Aktie ist am Markt aber deutlich mehr wert. Am Montag schloss sie bei 44,15 Euro.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/mgo/klaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.