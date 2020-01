ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 123 Euro

22.01.2020 - 12:49 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer -0,41% nach weiteren Signalen auf einen baldigen Vergleich im Glyphosat-Rechtsstreit auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Eine Vergleichszahlung von etwa zwölf Milliarden Euro halte er für realistisch, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da Bayer seit dem ersten Glyphosat-Fall mehr als 30 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung eingebüßt habe, dürfte jede Summe unter 20 Milliaren Euro eine positive Kursreaktion nach sich ziehen. Bei einer Vergleichssumme um die zwölf Milliarden Euro rechnet Mayer mit einem raschen Kursanstieg in Richtung 90 Euro. Bayer zählt unter den Chemiewerten zu seinen Favoriten./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 08:40 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETQuelle: dpa-AFX