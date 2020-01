ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Heidelberger Druck auf 'Add' - Ziel 1,35 Euro

21.01.2020 - 10:10 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Heidelberger Druck -4,21% nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 1,35 Euro belassen. Der Umsatz und die Profitabilität hätten sich im dritten Geschäftsquartal wegen eines herausfordernden Konjunkturumfelds schwach entwickelt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Folge habe der Druckmaschinenhersteller auch seine Gewinnziele für das zu Ende gehende Geschäftsjahr gesenkt./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 09:18 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebendpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX