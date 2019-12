ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 113 Euro

20.12.2019 - 08:25 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für die Stammaktien von Sixt -0,11% auf "Buy" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Daimler und BMW dämpften ihre Carsharing-Pläne etwas ein, das sei für den Autovermieter Sixt nicht so schlecht, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2019 / 08:01 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX Quelle: dpa-AFX