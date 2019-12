ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Shell B auf 'Hold' - Ziel 2750 Pence

20.12.2019 - 10:42 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell B -0,84% auf "Hold" mit einem Kursziel von 2750 Pence belassen. Der jüngste Zwischenbericht des Ölkonzerns zum Verlauf des Schlussquartals lasse auf eine schwächere Gewinnentwicklung in den meisten Segmenten schließen, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2019 / 08:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX Quelle: dpa-AFX