ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Boeing auf 'Hold' - Ziel 350 Dollar

09.01.2020 - 09:41 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min.

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Boeing +0,57% von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 410 auf 350 US-Dollar gesenkt. Die Flugverbote für den Flugzeugtyp 737Max dauerten länger an als er und der Markt erwartet hätten, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vorläufige Einstellung der Produktion des Fliegers habe die Unsicherheit noch erhöht, nicht zuletzt wegen negativer Auswirkungen auf die Lieferketten für die Maschine./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 18:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebendpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX