ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Metro AG auf 'Underperform' - Ziel 11,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Metro AG -4,23% von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 13,00 auf 11,50 Euro gesenkt. Das Geschäft des Handelskonzerns sei strukturell schwach, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen leide immer noch unter den Fehlern der Vergangenheit - eine zu breite geografische Aufstellung und zu viele Kundentypen. Wenngleich das Management nun viele vernünftige Dinge unternehme, fielen die Gewinne weiter. Auf letzteres dürften sich die Anleger nun wieder stärker konzentrieren, ebenso wie auf Risiken bei der Strategie und die Bewertung der Aktien./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / / UTC dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX Quelle: dpa-AFX