ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt Walgreens Boots Alliance auf 'Neutral'

08.01.2020 - 17:02 | Quelle: dpa-AFX

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Walgreens -5,27% nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Der Apotheken-Konzern habe die Erwartungen an den Gewinn je Aktie verfehlt, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie bleiben skeptisch für die langfristigen Wachstumsperspektiven des Dow-Konzerns./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 12:58 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebendpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX