ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Allianz auf 245 Euro - 'Buy'

06.01.2020 - 10:52 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Allianz-Aktie -1,64% von 225 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung verhaltener Aktienmärkte, nachgebender Rentenmärkte und leicht steigender Anleiherenditen rechne er mit einem neutralen Umfeld für die europäischen Versicherer im Jahr 2020, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Ergebnis- und Dividendenwachstum des Sektors sollte im Rahmen der Markterwartungen ausfallen. Innerhalb der Branche dürfte die Entwicklung jedoch stärker differieren, weshalb Anleger selektiv vorgehen sollten. Steel zieht die Aktien der Erstversicherer jenen der Rückversicherer vor./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 04:30 / GMT Quelle: dpa-AFX