ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Hugo Boss auf 'Hold' und Ziel auf 48 Euro

19.12.2019 - 08:08 | Quelle: dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Aktie des Modekonzerns Hugo Boss -2,92% von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 67 auf 48 Euro gesenkt. Hinsichtlich der Erholung und vor allem des US-Geschäfts werde sie vorsichtiger, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den nächsten zwölf Monaten könnte das Papier für Anleger zu einer Wertefalle werden, warnte sie./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2019 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX Quelle: dpa-AFX