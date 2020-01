ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Apple auf 'Halten' - Fairer Wert 290 Dollar

02.01.2020 - 12:17 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Apple +2,12% von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert je Aktie aber von 275 auf 290 US-Dollar angehoben. "Nach knackiger Jahresendrally ist die Aktie nun fair bewertet", schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kombination aus verbesserten Perspektiven für das Service-Geschäft und umfangreichen Aktienrückkäufen habe er nun in seinem Bewertungsmodell reflektiert, begründete Wermann den neuen fairen Wert je Titel./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2020 / 11:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2020 / 11:45 / MEZ dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX Quelle: dpa-AFX