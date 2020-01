ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 52 Euro

21.01.2020 - 10:10 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hugo Boss +4,37% nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das Weihnachtsquartal sei in einem schwierigen Umfeld ermutigend verlaufen, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da das 2019 erzielte operative Ergebnis (Ebit) in etwa den Markterwartungen entspreche, rechnet die Expertin aber nicht mit deutlichen Anpassungen an den Konsensprognosen./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 07:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebendpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX