ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nike auf 'Hold' - Ziel 97 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike +0,06% nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 97 US-Dollar belassen. Der Sportartikelhersteller habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Randal Konik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei aber ausgereizt./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 / 20:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2019 / 00:00 / ET dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX Quelle: dpa-AFX