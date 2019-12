ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Prosus auf 'Hold' - Ziel 59 Euro

23.12.2019 - 08:49 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prosus +0,14% auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. "Disziplin hat auch Nachteile", schrieb Analyst Ken Rumph in einer am Montag vorliegenden Studie nach der Niederlage der Niederländer im Bieterwettstreit um den britischen Essenslieferanten Just Eat. Erste Erleichterung der Anleger könnte schnell der Sorge weichen, dass man beim nächsten Mal zu tief in die Tasche greife, um nicht erneut leer auszugehen./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2019 / 01:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2019 / 01:51 / ET dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX Quelle: dpa-AFX