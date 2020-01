ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Eon auf 11 Euro - 'Buy'

07.01.2020 - 15:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eon -0,96% von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der letzte Zwischenbericht vom November habe das Vertrauen in den Energiekonzern wieder gestärkt, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daran dürfte sich auch 2020 nichts ändern, da die Sorgen des Marktes um die Bilanz und um das Vertriebsgeschäft abflauten. Zudem rücke das branchenführende Netz des Versorgers wieder zurück in den Fokus. Der nächste mögliche Kurstreiber sei der Kapitalmarkttag Ende März,auf dem sich das Management sehr positiv zum Gewinnwachstum äußern dürfte./tav/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 14:56 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 19:00 / ETdpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX