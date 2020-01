ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Grand City Properties auf 'Overweight'

16.01.2020 - 07:40 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Grand City Properties +2,14% von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 24,50 Euro belassen. Die europäischen Immobilienunternehmen hätten zum Start des neuen Jahres mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie Anfang 2019, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf 2020 schätzt er den Sektor vorsichtiger ein. Seine "Top Picks" in Kontinentaleuropa sind Alstria und Vonovia. Die Hochstufung von Grand City begründete er mit dem relativ großen Aufwärtspotenzial der Aktie und der breiten Aufstellung des Unternehmens im deutschen Wohnimmobiliensegment./edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 00:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 00:24 / GMTdpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX