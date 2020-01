ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Airbus auf 160 Euro - 'Overweight'

15.01.2020 - 18:31 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus -0,86% von 149 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der A320neo und der A350 dürften den operativen Gewinn (Ebita) des Flugzeugbauers deutlich ankurbeln, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das gelte auch für den Free Cashflow in den kommenden Jahren./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 16:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / 16:35 / GMTdpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX