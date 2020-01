ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Zalando auf 34 Euro - 'Neutral'

21.01.2020 - 08:50 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando -0,63% vor Zahlen von 30 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie rechne mit einem weiteren soliden Quartal des Online-Modehändlers, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihre Bewertung basiere nun auf den Schätzungen bis Juni 2021 statt bisher 2020./ajx/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 14:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 00:15 / GMTdpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX