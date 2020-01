ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt Roche in 'Analyst Focus List' auf - 'Overweight'

07.01.2020 - 15:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche in ihre "Analyst Focus List" aufgenommen. Die Einstufung für die Aktie beließ Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 375 Franken. Seiner Einschätzung nach sind die Konsensschätzungen für den Pharmakonzern bedeutend zu niedrig angesetzt./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 13:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 14:17 / GMTdpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX