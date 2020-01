ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Gerresheimer auf 59,60 Euro - 'Neutral'

10.01.2020 - 11:05 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer +0,47% vor Zahlen für das vierte Geschäftsquartal von 59,70 auf 59,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 2019 gesenkt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie liege nun am unteren Ende der Unternehmensprognose. Allerdings sollte immerhin der frei Mittelzufluss (FCF) höher sein als die zuletzt in Aussicht gestellte Spanne von 5 bis 10 Millionen Euro./mis/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 07:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 00:15 / GMT-----------------------dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX-----------------------Quelle: dpa-AFX