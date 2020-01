ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux belässt Wirecard auf 'Buy' - Ziel 220 Euro

07.01.2020 - 10:25 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Wirecard +1,07% auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Vorstandschef Markus Braun habe optimistische Aussagen mit Blick auf die kommenden MOnate getroffen, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem starken Zahlenwerk des Zahlungsabwicklers für das vierte Quartal./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenQuelle: dpa-AFX