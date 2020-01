ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt Ziel für MTU auf 260 Euro - 'Hold'

09.01.2020 - 11:24 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für MTU +1,67% von 232 auf 260 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christophe Menard begründete das höhere Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit höheren Erwartungen für die Profitabilität (Ebit-Marge) und den Geldumschlag des Triebwerkherstellers. Die Stimmung für die Aktie sei unverändert gut./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenQuelle: dpa-AFX