ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux senkt Daimler auf 'Hold' - Ziel 53 Euro

10.01.2020 - 11:05 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Daimler -0,35% von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 53 Euro gesenkt. Die neue Einschätzung resultiere aus seinen gesenkten Prognosen für 2020, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Für den operativen Gewinn (Ebit) des Autokonzerns gehe er nun von acht Milliarden Euro nach 8,3 Milliarden Euro aus./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebendpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX