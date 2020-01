ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux senkt Schaeffler auf 'Hold' und Ziel auf 10 Euro

17.01.2020 - 14:28 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Schaeffler -1,13% von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 10,50 auf 10,00 Euro gesenkt. Das neue Anlagevotum für die Aktie desZulieferers reflektiere seine vorsichtige Einschätzung des Sektors, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenQuelle: dpa-AFX