ANALYSE-FLASH: Lampe senkt Pfeiffer Vacuum auf 'Halten' - Ziel 145 Euro

15.01.2020 - 12:20 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DÜSSELDORF (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Lampe hat Pfeiffer Vacuum -1,99% von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, wenngleich das Kursziel auf 145 Euro belassen wurde. Der aktuelle Aktienkurs spiegele inzwischen gut die Erholung in den größten Endmärkten des Vakuumpumpen-Herstellers wider, schrieb Analyst Karsten Iltgen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Um weiter positiv auf die Aktie zu blicken, müssten nun die Margen deutlich stärker werden./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 08:41 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / 08:45 / CETdpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX