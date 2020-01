ANALYSE-FLASH: Mainfirst senkt Hella auf 'Hold' - Ziel bleibt 48 Euro

15.01.2020 - 11:51 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mainfirst hat Hella -2,11% nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 48 Euro belassen. Nach den wie erwartet ausgefallenen Kennziffern des Autozulieferers sei es Zeit für eine Atempause, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er begründete seine neue Empfehlung mit dem ungünstigen Branchenumfeld, der recht hohen Bewertung der Aktie und mangelnden kurzfristigen Kurstreibern./edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZdpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX