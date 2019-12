ANALYSE-FLASH: NordLB sieht Risiken für Industriesektor - Einstufung 'Negativ'

30.12.2019 - 12:46 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die NordLB hat ihre Einstufung für den Industriesektor am letzten Handelstag des Börsenjahres 2019 von "Neutral" auf "Negativ" gesenkt. "Die Aktienkurse der Maschinenbau- und der Elektrotechniktitel wiesen 2019 durchweg eine starke Performance aus. Gerade deshalb sehen wir in derzeit indizierten Unternehmensbewertungen das Risiko eines möglicherweise ab 2020 verschärft umsichgreifenden Abschwungs nicht abgebildet", schrieben die Experten in ihrer Studie vom Montag. Zum Kauf empfehlen sie weiterhin ABB , Rheinmetall -1,49% und Safran +0,04% . Mit "Halten" votieren sie bei Schneider Electric -0,24% , Siemens -1,05% , Dürr -0,39% , Gea -1,50% , Airbus -0,57% und MTU -1,39% . Zum Verkauf raten sie bei Caterpillar -0,17% , Jungheinrich -0,64% und Kion -1,37% ./ag/mis Quelle: dpa-AFX