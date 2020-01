ANALYSE-FLASH: Pareto senkt Aareal Bank auf 'Hold' und Ziel auf 31 Euro

15.01.2020 - 12:05 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Pareto Securities hat die Aktie der Aareal Bank -3,37% nach deren starkem Lauf in den vergangenen zwei Monaten von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 33 auf 31 Euro gesenkt. Zudem schätze er den Immobilienfinanzierer nun vorsichtiger ein, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb reduzierte der Experte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2020 und 2021./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebendpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX