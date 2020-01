ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 53 Euro

06.01.2020 - 14:20 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Zalando -1,86% auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Rabattaktionen dürften im Schlussquartal 2019 etwa so ausgeprägt gewesen sein wie im Jahr zuvor, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Reine Online-Händler dürften am aggressivsten agiert und somit die Besucherzahlen auf ihren Webseiten erhöht haben./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 00:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 00:39 / ET dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX Quelle: dpa-AFX