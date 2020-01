ANALYSE-FLASH: SocGen hebt Schneider Electric auf 'Buy' und Ziel auf 110 Euro

17.01.2020 - 13:50 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Schneider Electric +1,71% von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77 auf 110 Euro angehoben. Der Elektrotechnikkonzern stehe vor einer Phase beschleunigten Margenwachstums, schrieb Analyst Alasdair Leslie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts dessen sei die Bewertung attraktiv. Die Aktie gehöre zu seinen Kerninvestments im Sektor für die kommenden Jahre./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 18:06 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebendpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX